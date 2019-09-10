Россияне стали лучше относиться к США и Европе

В результате летнего противостояния российской власти и оппозиции, с мая по август 2019 года число россиян, хорошо относящихся к США, выросло с 31 до 42 процентов, заявил на радиостанции "Эхо Москвы" политолог Аббаз Галлямов.



По данным Левада-центра, напротив, количество тех, кто относится к Америке плохо, упало с 52 до 44. В итоге число сторонников позитивного и негативного восприятия США в России сравнялось. Попытки провластных структур навесить на протестующих ярлык американских агентов сработали в обратную сторону.



По мнению политолога, образ внутреннего врага в отечественном политическом сознании вытесняет врага внешнего. Число российских граждан, положительно относящихся к Евросоюзу, тоже выросло. Теперь это 50 процентов, а не 37, как в мае. Негативно к ЕС относятся 34 процента вместо 44-х.



