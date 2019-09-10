Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Житель Тайваня женился на своей возлюбленной после того, как медики зафиксировали смерть ее мозга. Согласно последней информации, женщина попала в серьезное ДТП в одном из районов Тайбэя.

Уточняется, что в мотоцикл 32-летней жительницы Тайваня врезалась машина, выполнившая разворот в неположенном месте. До трагедии пара встречалась одиннадцать лет, сообщил портал Asia One

Мужчина захотел устроить свадьбу прямо в палате больницы. В присутствии родственников он надел на палец молодой женщины, лежавшей в фате на кровати, обручальное кольцо. Сразу после церемонии пациентку отключили от аппаратов, поддерживающих ее жизнь. Родные покойной решили пожертвовать ее здоровые органы нуждающимся людям.