Золото преткновения

Сегодня вся команда Пашиняна во главе с ним самим сидит, что называется, на шпагате в очень непростом вопросе эксплуатации Амулсарского рудника, второго по запасам золота месторождением в стране. По этой теме на власти Армении, столкнувшиеся с жестким протестом местного населения, оказывается колоссальное давление со стороны США.

«Дальнейшая отсрочка разработки Амулсарского месторождения может окончательно разрушить инвестиционную привлекательность Армении», - предупредила 2 сентября Торговая палата Америки в Армении. При этом в заявлении американцев выражается недоумение, поскольку проект Lydian — единственный, для которого вынудили провести 3 аудита, а дорога к месту его реализации до сих пор остается закрытой. «И это в том случае, что программа Lydian Armenia соответствует самым высоким международным экологическим стандартам и стандартам в сфере социального управления Международной финансовой корпорации и ЕБРР», - говорится в сообщении.

Такой окрик из «Вашингтонского обкома» нынешняя власть поняла быстро, и Пашинян после этого провел встречи с директором компании «Лидиан Армения», а потом отправился в Джермук, где провел переговоры с представителями местного населения.

Между тем, официального решения по вопросу Амулсара правительство по итогам обсуждений 4 сентября так и не приняло. «Пока не будем уверены, мы не можем рисковать нашей природой и безопасностью, как и авторитетом и имиджем нашего государства», – заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

Но западные партнеры подобный подход, направленный на консервацию проблемы, явно не принимают, а потому в вопросе Амулсара следует ожидать сохранения напряженности, в том числе и весьма непростых отношениях по оси Ереван – Вашингтон.

Но с другой стороны проблема золотого рудника вскрыла еще одну негативную для Пашиняна тенденцию: некоторые его сторонники оказались способны выступать против своего лидера.

В свое время, год назад вместе со старой властью ушли идеи, поскольку других идей кроме смены власти у оппозиции никогда не было. Как результат образовался вакуум, из которого некоторые силы попытались выйти посредством озвучивания необходимости в очередной смене власти. Но обществу это уже стало неинтересно.

Но ситуацию резко изменила экологическая проблема Амулсара, в результате которой часть общества выступила против новой власти. На его взгляд, никто не ожидал, что люди, попавшие в парламент по спискам партии Никола Пашиняна, окажутся способны выступать против него. И никто не ожидал появления в стране подобной качественно-новой ситуации, разрешение которой всецело зависит от разрешения проблемы Амулсара.

Пикантность ситуации заключается еще и в том, что экологические движения в свое время создавались как специальные технологии борьбы со старой властью. Соответственно, новая власть могла пренебрегать решением практически любых проблем, помимо одной – экологической. И как только правительство попыталось противостоять обществу в этом вопросе, оно сразу пошло трещинами.

Надо отметить, что Пашинян совершенно не ожидал подобного оборота событий. И осознав его, пытается найти проблеме решение. Потому что осознает, что теоретически в проблеме Амулсара заложен потенциал, способный поставить его в положение Сержа Саргсяна. В ситуацию, когда парламент Саргсяна назначил премьером другого человека. А уж этого вкусившему сладость власти Пашиняну очень не хочется. Вот и сидит на шпагате. Интересно, долго ли продлится такая растяжка?