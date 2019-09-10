Надежда Савченко призналась, что ее никто не берет на работу

Скандально известная, бывший депутат Верховной Рады, Надежда Савченко рассказала о трудностях с приемом на работу. С ними она столкнулась после того, как не смогла пройти в украинский парламент на недавних выборах. Признание прозвучало в эфире украинского телевидения.

Проблемы для трудоустройства у Надежды Савченко возникли из-за судимости. Сейчас она встала на биржу труда и пытается найти работу.

«Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко», — пояснила бывший парламентарий: «Поэтому, я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то что я хочу для души».

Сейчас Савченко проходит медкомиссию. Она пытается стать летчиком. Однако эти попытки, по ее собственным словам, перспектив не имеют никаких.

«Кто же меня с моими статьями, суд по которым еще не доказано, возьмет меня снова на службу в Вооруженные силы Украины, и доверит мне самолет?» — посетовала Надежда Савченко: «А тем более с бомбой. А если серьезно, для летчика нужно иметь соответствующие состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать».

Пока бывший народный депутат живет на остатки заработной платы, которую она получила за работу в парламенте.