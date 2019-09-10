Адвокат Порошенко объяснил его неявку на допрос

Работа в парламенте не позволила Петру Порошенко прийти на допрос в Государственное бюро расследований. С таким заявлением выступил адвокат бывшего президента Украины Игорь Головань.

К следователю Порошенко должен был прийти 6 сентября. Это было в пятницу. Его вызывали по делу о вмешательстве в деятельностью судей окружного суда Киева. Политик в Госбюро расследований не явился.

Судя по тогдашним заявлениям адвоката, бывший глава Украины проигнорировал повестку, так как она была вручена несвоевременно. Теперь основная линия защиты изменилась.

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос», — заявил Игорь Головань: «Сегодня мы подали собственноручные показания Петра Алексеевича Порошенко в том производстве, в котором он вызывался»

По словам адвоката, заявление Порошенко с объяснениями по делу были обнародованы в публичной среде.