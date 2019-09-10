Стало известно, от чего пришлось отказаться герцогине Кейт ради свадьбы с принцем

Стало известно, на какую жертву пришлось пойти будущей герцогине Кембриджской Кэтрин ради свадьбы с принцем Уильямом. Оказалось, что женщина вынуждена была отказаться от весьма успешной карьеры.

Кейт Миддлтон с 2006 года работала баером в известной сети детской одежды. В это же время она посвятила себя фотоискусству. Многие отмечали, что у молодой женщины настоящий талант, однако через некоторое время принц Уильям сделал ей предложение. Кэтрин пришлось поставить жирную точку на карьере фотографа, сообщает woman.ru.

Герцогиня по-прежнему делает очень красивые кадры – фотографирует своих детей, однако известности Энни Лейбович или Хельмута Ньютона в сфере фотографии ей уже не добиться.