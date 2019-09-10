Спецпредставитель США сообщил о возможности вторжения в Венесуэлу

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс во вторник, 10 сентября, в рамках брифинга заявил, что Вашингтон не исключает военного вторжения в Венесуэлу.

Абрамс, отвечая на вопрос журналиста о вероятности вторжения на венесуэльскую территорию со стороны Штатов, подчеркнул, что "рассматриваются все опции".

Спецпредставитель США по Венесуэле заметил, что Вашингтон в настоящий момент "имеет все существующие возможности", передает РИА "Новости"

Напомним, в июне текущего года Эллиот Абрамс уже сообщал, что американские власти до сих пор не сняли с повестки дня военный вариант для Венесуэлы.