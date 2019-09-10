В Белоруссии хотят открыть факультет китайских технологий

Китайская наука пытается осуществить прорыв в Белоруссии. В Минске открывается факультет китайских технологий на базе Белорусского национального технического университета. Об этом сообщают минские масс-медиа.

Переговоры об открытии нового факультета пока еще только идут. Со стороны официального Пекина в нем принимают участие представители Северо-Восточного университета Китая.

Автором информационного повода стал министр образования Белоруссии Игорь Карпенко. Он добавил, то сейчас в Белоруссии порядка 350 прямых договоров о сотрудничестве с китайскими университетами.

Единвственный вопрос к белорусскому минобразования — о каких именно технологиях идет речь. Китай стал одним из мировых лидеров благодаря копированию чужих разработок.