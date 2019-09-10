Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

Суздальцев задался вопросом, насколько необходима в настоящий момент подобная строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента. "Это очень сомнительно", – заявил эксперт в беседе с RT. Он также удивился, неужели у властей Украины нет более насущных проблем, в частности, связанных с ЖКХ, рабочими местами и платежами.

Андрей Суздальцев усомнился в том, что "имитация активной деятельности" улучшит жизнь украинцев.