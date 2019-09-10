Трамп: США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтону пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая. Дополнительные траты были связаны с перестройкой вооруженных сил страны.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты достигли рекордного финансирования вооруженных сил. В прошлом году данная сумма составила $700 млрд, в текущем году – $716 млрд, а в будущем году – $738 млрд. Трамп заметил, что у Вашингтона не было выбора из-за того, что "сегодня происходит с Россией и Китаем".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на президента США, вооруженные силы страны были "полностью истощены", но теперь они обеспечены современной техникой.