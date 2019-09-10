Арабская весна: как развивается кризис в странах Африки и Ближнего Востока

Арабская весна — ярчайшее событие современной истории. Спустя восемь лет после начала этих событий арабское пространство все еще находится в состоянии серьезного политического, экономического и социального кризиса.

Причиной для её начала послужило самосожжение торговца овощами из Туниса — Мохаммед Буазизи выбрал такой способ для выражения несогласия с полицейской коррупцией и жестоким обращением власти с обычными гражданами. После этого Тунис охватила волна жестких протестов, которые вынудили президента Зин аль-Абидин Бен Али бежать из страны. Однако временное правительство не смогло решить оставшиеся в наследство от сбежавшего президента проблемы. Тунис вышел из кризисной ситуации лишь в 2014 году.

Пример Туниса является самым благоприятным из всех арабских стран

Тунисские исламисты чрезвычайно гибко проявили себя в вопросах власти, в отличие от египетских «коллег», которые в конечном итоге были свергнуты. Несмотря на это, в Тунисе остаётся актуальной проблема терроризма, и именно среди граждан этой страны наибольший процент членов ИГ, воюющих в Сирии.

В мае 2014 года Абдул Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта. Большинство египтян видели в нем сильную власть, способную положить конец политической и экономической нестабильности. Однако на деле это превратилось в военную диктатуру. В этом году была принята поправка к конституции, благодаря которой ас-Сиси сможет оставаться у власти до 2030 года. Египетская оппозиция всерьёз опасается, что это может вернуть режим Мубарака и его исламистов, которые были свергнуты в ходе арабской весны.

Если говорить о Сирии, в которой эффект арабской весны оказался наиболее болезненным, то решающим фактором протестов стала религия. Несмотря на уступки, на которые пошел Башар Асад (отмена чрезвычайного положения, реформа Кабинета министров), народ не успокаивался, и на помощь людям пришли исламистские группировки. Сирия обладала крупнейшими в регионе запасами химического оружия, что стало поводом для вмешательства в ситуацию стран НАТО и России.

Арабская весна повлияла на все государства, находящиеся на территории Ближнего Востока

Израиль, остающийся в стороне от проблем арабского мира, смог укрепить свои связи с суннитскими странами и провести военную реформу. Иран же больше сорока лет сопротивляется влиянию США, которому в последние 8 лет стали сильно подвержены арабские страны.

Однако общий эффект оказался негативным. Весна способствовала ослаблению институтов государства и привела к огромным экономическим потерям. В частности, по данным русской службы BBC, арабские страны потеряли более 600 миллиардов долларов. Обострение социально-экономических проблем создало идеальные условия для повышения популярности "Исламского государства".

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, отмечал, что следствием нестабильного состояния арабских государств становится "подрыв способности многих стран к государственному управлению".

Елизавета НЕУПОКОЕВА