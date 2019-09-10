Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из первых законопроектов, который он намерен внести на посту главы государства, будет закон об импичменте.