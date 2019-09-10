Канадский подросток помог раскрыть дело об исчезнувшей в 1992 году женщине

Подросток из канадского города Ревелсток помог полиции раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине. Школьник во время отдыха на озере случайно нашел автомобиль, принадлежавший исчезнувшей канадке.

В августе 13-летний Макс Веренка и его мать Нэнси отправились плавать на лодке по озеру. Во время прогулки они заметили под водой очертания машины. Полицейские, прибывшие на место по вызову подростка, из-за солнца не смогли рассмотреть транспортное средство. Тогда Макс взял свою камеру GoPro и вместе с ней погрузился на дно.