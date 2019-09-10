Омбудсмен Людмила Денисова: Киев намерен вернуть еще 113 украинцев

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о планах Киева вернуть еще 113 украинцев, находящихся в заключении на территории России. 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми гражданами по формуле 35 на 35.

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Украинский омбудсмен отметила, что граждане, которых хочет вернуть Киев, сейчас находятся в Крыму, - передает РБК.

О необходимости возвращения остающихся в России украинцев в субботу говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент рассчитывает, что обмен произойдет как можно быстрее. "Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Россию в субботу прилетел журналист Кирилл Вышинский, в Киев вернулся режиссер Олег Сенцов.