СМИ: герцогиня Меган покупает роскошный дом с бассейном в Калифорнии

Герцогиня Сассекская Меган в скором времени приобретет роскошный особняк с бассейном в Калифонии. Соответствующие данные на днях предоставили осведомленные сотрудники средств массовой информации.

Подчеркивается, что соседями Меган и принца Гарри станут голливудские звезды первой величины, среди которых Джулия Робертс и Мэттью Макконахи. Как сообщает "7 дней", герцог и герцогиня Сассекские буквально влюбились в дом и готовы подписать контракт на его покупку. Предполагается, что супруги заплатят за элитное жилье из своего кармана.

Подчеркивается, что Меган, Гарри и их сын Арчи не смогут проводить в Калифорнии много времени, поскольку у них множество обязанностей, однако они рассчитывают жить там хотя бы несколько месяцев каждый год.