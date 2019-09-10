Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что в зону конфликта на востоке Украины отправились не менее двух кавказских боевиков, побывавших до этого в Ираке и Сирии, - сообщает kp.ru.

В зоне конфликта в Донбассе снайперы ополчения уничтожили украинских силовиков

В докладе полицейской организации Европейского союза, посвященном террористическим угрозам в 2018 году, указано, что в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне украинских силовиков участвовали выходцы с Северного Кавказа, которые до этого, вероятно, воевали в рядах боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористический группировки) в Ираке и Сирии.

Полицейская служба ЕС ссылается на информацию австрийских правоохранителей, по данным которых, «по меньшей мере два боевика, выходцев с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне», - сообщает РИА Новости.