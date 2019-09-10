Четыре человека были спасены из затонувшего у берегов США судна

Спасатели смогли извлечь четверых моряков, которые оказались в западне в трюме судна, перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов Америки. Люди оказались в ловушке после аварии на воде.

Речь идет о судне Golden Ray. В Береговой охране США уточнили, что теперь работа будет направлена исключительно на защиту окружающей среды, перемещение перевернувшегося корабля, а также восстановление движения, сообщает портал "Свободная пресса".

Отметим, что судно Golden Ray перевернулось и загорелось в воскресенье 8 сентября. Двадцать членов экипажа смогли спастись сразу, а еще четверых удалось извлечь из трюма лишь на следующий день.