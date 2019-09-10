Один из ключевых вопросов, который в понедельник, 8 сентября, Владимир Путин обсудил с руководителем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, - взаимодействие корпорации с украинскими и европейскими потребителями российского газа.

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Миллер рассказал Путину, что сейчас европейские партнеры "Газпрома" ведут закачку газа очень высокими темпами, и это же пытаются делать украинские коллеги. По данным Миллера, да конца года в подземные хранилища в Европе поступит не менее 11,4 миллиарда кубометров газа", и это более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

Он напомнил, что 31 декабря 2019 года заканчивается договор на транзит российского газа через территорию Украины.

Миллер отметил, что "вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту".

Сейчас надо определить, "какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины". "Нужно содержать их, платить за это", - заявил Путин.

"Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя", - сказал Миллер. Глава "Газпрома" подчеркнул, что "в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - сообщает пресс-служба Кремля.

Поставка газа для украинского рынка - это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной, - заключил Миллер.