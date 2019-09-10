Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

Во время повторного голосования в Палате общин предложение британского премьера поддержали 293 законодателя при необходимых 434 голосах, - сообщает kp.ru. Против высказались 46 депутатов.

После новой провальной попытки переизбрать парламент в середине октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из Европейского союза».

Как подчеркнул премьер, оппозиция «во второй раз подряд отказала народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». Если Палата общин не способна сделать выбор, то она никому не даст его сделать», - цитирует ТАСС Дхонсона.