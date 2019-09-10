В Польше нашли самого маленького коня на планете

В Польше был найден самый маленький конь на планете. Согласно последней информации осведомленных источников, животное, о котором идет речь, появилось на свет в 2014 году и получило кличку Бомбель.

Высота коня породы аппалуза составляет 56,7 сантиметра в холке. Эти животные были выведены индейцами в Америке. Обычно они достигают роста 160 сантиметров, однако Бомбель по неустановленной причине не вырос, передает "Свободная пресса".

Конь живет в семье Патрика и Катаржины Зелинских на ферме, расположенной неподалеку от города Лодзь. Бомбель не работает по хозяйству, однако раз в месяц его привозят в местную детскую больницу, где он с удовольствием общается с малышами, сообщает телеканал NDTV.