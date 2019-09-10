Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался своей прической. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что волосы у него значительно лучше, чем у большинства его друзей.

Во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп сообщил, что был готов провести митинг на открытом стадионе, чтобы увидеть всех, кто его поддерживает. Президент США заметил, что мог бы даже намочить свою знаменитую прическу, передает РИА "Новости". По мнению политика, это показало бы, что волосы у него настоящие.

Дональд Трамп уточнил, что его прическа, может, "не замечательная", однако она лучше, чем у большинства его ровесников. "Намного лучше. Намного!" – уточнил американский лидер.