Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила убеждение в том, что открытие рынка земли на Украине приведет к "возобновлению крепостного права" на территории страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить мораторий на продажу земли. Глава государства также заявил, что принять закон следует до декабря текущего года.