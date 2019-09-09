Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

В России заместитель главы МИД Михаил Богданов опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что Мирия должна Российской Федерации три миллиарда долларов.

Ранее в британской газете Times появились сведения о том, что Сирия якобы должна России крупную сумму, передаёт РИА Новости. Также в Великобритании заявили, что российский президент Владимир Путин требует от лидера Сирии Башара Асада погашения долга.

«Это какая-то ерунда, чушь абсолютная», - сказал Богданов. Он подчеркнул, что даже если у Сирии и есть долги перед Россией, то они никак не соответствуют озвученной британцами сумме.