Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Известный гонщик чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был секретно госпитализирован в одну из клиник Парижа. 50-летний Шумахер с 2013 года находится в тяжелом состоянии из-за полученной травмы головы.

Сообщается, что в клинику Шумахера доставили на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. Сейчас гонщик находится в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

Шумахера привезли в парижскую клинику в полной секретности – на носилки был наброшен специальный чехол, а вокруг находилось десять охранников, передаёт РенТВ.