Американская делегация решила осмотреть Крым

В Крым прибыла делегация общественников Центра гражданских инициатив из Соединённых Штатов. Цель визита – оценка произошедших на полуострове изменений за последние пять лет.

Сообщается, что за время пребывания на территории полуострова американцы посетят несколько городов, а также ряд объектов на южном берегу, передаёт РИА Новости.

«В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине», - рассказал координатор мероприятия Сергей Горбачев.