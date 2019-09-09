В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

Жительница Бразилии родила в Сан-Паулу мальчика и девочку. Как оказалось впоследствии, женщина родила собственных внуков, согласившись стать суррогатной матерью для собственного же сына.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что 45-летняя Вальдира дас-Невес решила помочь младшему сыну, 24-летнему Марсело, стать отцом. Все дело в том, что молодой человек имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Удачно пройти процедуру ЭКО женщине удалось только с 4го раза, но в январе этого года долгожданное событие все же произошло - она смогла забеременеть. А спустя 9 месяцев на свет появились два малыша: мальчик Ной и его сестра Мария.