В США назвали сроки депортации Бутиной

Марию Бутину ждет "немедленная депортация" из США. Гражданка России будет отпущена из американской тюрьмы уже 25 октября. Об этом журналистам рассказал правозащитник Александр Ионов.

В документах Марии указана "немедленная депортация", а это означает, что ей не придется оставаться в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения, передает в понедельник ФАН.

Власти США не будут препятствовать возвращению россиянки на родину. Бутина после выхода из тюрьмы пройдет необходимые формальности в миграционный службе, а потом из Нью-Йорка вылетит в Москву.