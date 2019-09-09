Латвия: глава МИД Ринкевич объяснит послу Китая нюансы Балтийского пути
9 сентября 2019, 19:10 [«Аргументы Недели», Спецкор «АН» в странах Прибалтики Татьяна Тимука ]
Глава МИД Эдгарс Ринкевич вызывает посла Китая из-за высмеивания успехов независимой Латвии. Издаваемое в Гонконге газета «Ven Vei Po» опубликовала статью, в которой смеется над независимостью Латвии.
В статье говорится, что Латвия, Литва и Эстония вместо ожидаемого благополучия имеет уровень жизни ниже, чем в СССР. По мнению китайских журналистов, в Балтийских странах много коррумпированных политиков, смешные зарплаты и присутствуют межэтнические конфликты.
Данную газету полностью поддерживает китайское правительство.
Эту новость не оставил без внимания министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Глава МИД собирается вызвать к себе посла Китая в Латвии и разъяснить ему, что такое Балтийский путь.
«В ближайшее время МИД Латвии пригласит уполномоченного посольства Китайской Народной Республики в Латвии и познакомит с историей Балтийского пути, а также с политическими и экономическими достижениями Латвии, которые произошли за 30 лет».
Что такое Балтийский путь?
Это мирная акция в прибалтийских республиках. Жители Литвы, Латвии, Эстонии выстраивают живую цепь, таким образом соединив три государства Балтии. Акция приурочена к юбилею пакта Молотова-Риббентропа. Цель акции – привлечь внимание общественности к историческим событиям, которые произошли в Прибалтике.