Латвия: глава МИД Ринкевич объяснит послу Китая нюансы Балтийского пути

Глава МИД Эдгарс Ринкевич вызывает посла Китая из-за высмеивания успехов независимой Латвии. Издаваемое в Гонконге газета «Ven Vei Po» опубликовала статью, в которой смеется над независимостью Латвии.

В статье говорится, что Латвия, Литва и Эстония вместо ожидаемого благополучия имеет уровень жизни ниже, чем в СССР. По мнению китайских журналистов, в Балтийских странах много коррумпированных политиков, смешные зарплаты и присутствуют межэтнические конфликты.

Данную газету полностью поддерживает китайское правительство.

Эту новость не оставил без внимания министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Глава МИД собирается вызвать к себе посла Китая в Латвии и разъяснить ему, что такое Балтийский путь.

«В ближайшее время МИД Латвии пригласит уполномоченного посольства Китайской Народной Республики в Латвии и познакомит с историей Балтийского пути, а также с политическими и экономическими достижениями Латвии, которые произошли за 30 лет».

Что такое Балтийский путь?

Это мирная акция в прибалтийских республиках. Жители Литвы, Латвии, Эстонии выстраивают живую цепь, таким образом соединив три государства Балтии. Акция приурочена к юбилею пакта Молотова-Риббентропа. Цель акции – привлечь внимание общественности к историческим событиям, которые произошли в Прибалтике.