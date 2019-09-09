В США спроектировали школу, в которой невозможно устроить массовую стрельбу

В Мичигане архитектор разработал проект школы, в которой невозможно устроить массовую стрельбу. Избежать гибели школьников в случае террористического акта или вооруженного нападения поможет особая конструкция здания.

Сообщается, что внутренние помещения школы будут разделяться при помощи пожарных дверей, а также в здании не будет прямых коридоров, что станет помехой для стрелков. Окна сделают пуленепробиваемыми, а каждый класс оборудуют убежищем вместимостью более 30 человек, передаёт Мир24.

Отмечается, что в период с 2013 по 2018 год в США произошло более 290 вооруженных нападений на школы.