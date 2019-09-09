Латвийский торговый центр попросил рэпера Тимати изъять из коллекции одежды «кремлевскую тему»

Латвийский торговый центр «Alfa» попросил рэпера Тимати, который имеет свой магазин в Риге, изъять из продажи коллекцию одежды, на которой нанесено изображение Владимира Путина.









Рэпер Тимати имеет свой магазин Black Star Wear в торговом центре «Alfa», в Риге. На брендовой одежде из коллекции присутствует тематика российских вооруженных сил, а также российские флаги. Любая такая публичная символика запрещена в Латвии.









Представитель торгового центра Илзе Жука отметила, что все арендаторы работают по единым правилам, на них распространяются требования латвийских нормативных актов.

«Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию».

Ранее многие жители Латвии в социальных сетях высказались негативно о данном направлении коллекции.