Латвийский торговый центр попросил рэпера Тимати изъять из коллекции одежды «кремлевскую тему»
9 сентября 2019, 18:55 [«Аргументы Недели», Спецкор «АН» в странах Прибалтики Татьяна Тимука ]
Латвийский торговый центр «Alfa» попросил рэпера Тимати, который имеет свой магазин в Риге, изъять из продажи коллекцию одежды, на которой нанесено изображение Владимира Путина.
Рэпер Тимати имеет свой магазин Black Star Wear в торговом центре «Alfa», в Риге. На брендовой одежде из коллекции присутствует тематика российских вооруженных сил, а также российские флаги. Любая такая публичная символика запрещена в Латвии.
Представитель торгового центра Илзе Жука отметила, что все арендаторы работают по единым правилам, на них распространяются требования латвийских нормативных актов.
«Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию».
Ранее многие жители Латвии в социальных сетях высказались негативно о данном направлении коллекции.