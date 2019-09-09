Среди выживших в теракте 11 сентября 2001 года растет число больных онкологией

Американские медики выявили наличие онкологических заболеваний примерно у 4 тысяч человек, получивших статус пострадавших в результате страшной трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Специалисты в течение 15 лет наблюдали за жертвами событий теракта. В частности, эксперты следили за здоровьем шести тысяч жителей Нью-Йорка, десяти тысяч волонтеров, а также спасателей, которые помогли выжившим.

Согласно данным исследований, число случаев онкологии среди них возросло с 10 до 30%. Однако специалисты пока не спешат связывать случаи заболевания раком и распространение данного заболевания со взрывами.