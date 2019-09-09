Генпрокурор Украины готов при необходимости арестовать Порошенко

На Украине новый глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка заверил, что в случае необходимости не побоится арестовать прежнего президента страны Петра Порошенко.

Рябошапка заявил, что для него нет разницы, депутат перед ним или бывший глава государства. Начальник Генпрокуратуры отметил, что его «рука не дрогнет», передаёт РИА Новости. Отмечается, что уже с начала следующего года украинские депутаты будут лишены неприкосновенности.

«Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рыка не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», - обозначил он свою позицию.