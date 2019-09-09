Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.

Цырдя считает, что согласие России предоставить Молдавии скидку на газ является «очень серьезным успехом» главы государства Игоря Додона, а также «огромным жестом щедрости» от российского правительства, передаёт Lenta.Ru. При этом депутат отметил, что в стране не оценили российскую доброту. В пример он привел непризнание МИД страны выборов в Севастополе и Крыму, а также заявления об «оккупационной армии России».

«И вот так мы ведем себя с Россией с 2003 года. Она нам скидку на газ — мы ей удар в спину! Она нам недавно открыла рынок для 150 предприятий — мы ей сапогом по физиономии!» - сказал Цырдя.