Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения Вооруженными силами Украины блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший данный ролик украинский журналист Андрей Цаплиенко проинформировал, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

По словам журналиста, ВСУ нанесли удар на Светлодарской дуге. Когда было сделано видео, Цаплиенко не уточнил.

В Донбассе шестой год продолжается военное противостояние между формированиями непризнанных ДНР и ЛНР и подконтрольными Киеву силами. Ранее сегодня сообщалось, что в Германии обнародовали прогноз об окончательном отделении республик от Украины в будущем.