Сложно ли быть русскоязычным мэром в Латвии? Видимо, сложно. Нет секрета, что десять лет градоначальником Риги был Нил Ушаков. Мэр с русской фамилией, который праздновал 9 мая, выступал на митингах, где убеждал своих избирателей, что гордится русскими корнями. Это не совсем так. Мы не будем обсуждать политически-этическую сторону экс-мэра. Речь идет об «исторической» принадлежности к «русскости».

Русские мэры Латвии всегда интересовали «соседа» - Россию. Латвия – Европа, но она тут рядом, близко. Да и русскоязычных в Латвии предостаточно. Это на «первый взгляд». Но если смотреть глубже… Итак, почему русскоязычные мэры Латвии интересны России? Своим мнением делится новый, русский градоначальник Олег Буров специально для «Аргументов недели».

«Когда в 2009 году мэром Риги неожиданно стал простой русский парень Нил Ушаков, то это было событие. Русский мэр в столице одной из европейских стран, конечно, большое событие. И прежде всего для русскоязычных. Мало кто верил в это. Естественно, он сразу «приковал» к себе внимание и России. Поймите, мэром Риги тогда стал представитель партии «Согласие», которая объединяет вокруг себя русскоязычных. Партия очень популярна в Латвии, она представлена и в парламенте, но всегда была в оппозиции. А тут представитель партии «Согласие» становится мэром! Конечно, такое событие вызывает интерес. Я помню, что когда в 2009 году был на дне города в Москве, то в своем выступлении г-н Лужков сказал, что у нас есть два прославленных человека, два героя – мэр Чикаго и мэр Риги. Речь шла о Ниле Ушакове. Видно было, как г-н Лужков тепло относится к Ушакову. Действительно, многое то, что делала партия «Согласие» было направлено в поддержку русскоязычных Латвии. Потом эта ситуация изменилась. Но эту уже позиция политика Ушакова. Я не хочу вдаваться в подробности и обсуждать его. Хочу сказать о фактах: Нил Ушаков десять лет был одним из самых популярных политиков Латвии. Это так. Его могли любить, его могли люто ненавидеть, но он был популярен. И не только в Латвии, но и в России. Длилось это десять лет. Сегодня пришел другой человек. Новый мэр. Русский. Более того, два вице-мэра Рижской думы тоже русские. Конечно, внимание к нам огромное. Я ощущаю на себе «пристальные взгляды» и немой вопрос: «А кто он?» Могу сказать с уверенностью, что я не буду «клоном Ушакова». Не хочу! Да и не получится у меня. У меня есть своя четкая позиция. Я никогда не буду лгать. Нет ничего важнее откровенности. Я не могу и не буду с трибуны говорить об одном, а в кабинете другое. Нет. Конечно, возникают ситуации, когда сложно что-то ответить…Но в это случая я придерживаюсь своего правила: не знаешь, что говорить – говори правду. Также я четко убежден, что нельзя своих избирателей считать, простите, идиотами! Вдалбливать им в голову «рекламу себя, любимого». Такое бывает в политике. Нет. С людьми нужно говорить откровенно, имея четкие позиции. Я этим и буду заниматься! И тут национальность не имеет значения!»