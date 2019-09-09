На Украине высмеяли российскую скидку на газ для Молдовы

Покупка газа у Словакии обойдется дешевле, чем аналогичный контракт с Россией. С таким предположением выступил украинский Нафтогаз. Оно опубликовано на официальной Facebook-страничке.

Предпложение стало реакцией на заявления президента Молдавии Игоря Додона. Накануне стало известно о достигнутой договоренности с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Кишинева. Это произойдет с первого октября.

«Братская цена со скидкой» от «Газпрома» – 237 долларов, то есть, на 20% выше по сравнению с рыночной, доступной для Молдовы», — заявили представители украинской компании Нафтогаз. Там посчитали, что закупка газа у Словакии обойдется Молдавии в 190 долларов за тысячу кубоментов.

Впрочем, это лишь голословные утверждения украинской компании. Расчетов они не представили. А в самом заявлении содержится предложение транзита газа через территорию Украины. Чем заканчивается подобная транспортировка - уже известно всему миру: если у Украины нет денег на закупку газа для себя, она его ворует из трубы.