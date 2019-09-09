Поклонская назвала ожидаемой позицию США по выборам в Крыму

Российский депутат Наталья Поклонская заявила, что отказ Соединённых Штатов признать проведённые в Крыму выборы является не чем иным, как «раздуванием щёк».

По словам депутата Госдумы, нельзя было ожидать от США другой реакции, поскольку в Америке изначально поддерживали «суверенитета и территориальной целостности Украины», передаёт РИА Новости. Поклонская подчеркнула, что именно из-за такой «поддержки» в 2014 году в Крыму был проведен референдум, после которого полуостров стал частью Российской Федерации.

«Понятна позиция дипломатического ведомства США по выборам в Крыму, если честно, пока мы и не надеялись на другое», - считает она.