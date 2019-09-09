Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии
9 сентября 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.
Как отметил Сосновский, являющийся главным редактором немецкого издания World Economy, Донбасс для Киева потерян. Согласно точке зрения эксперта, вопрос окончательного отделения республик – вопрос времени. Чем быстрее произойдет данное событие, тем быстрее закончится конфликт на востоке Украины, процитировал Александра Сосновского интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее сегодня сообщалось, что воюющие в Донбассе киевские силовики обстреляли ракетами красное Знамя Победы.