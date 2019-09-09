Грузовое судно перевернулось у берегов США

У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно. Судьба четырех членов команды остается неизвестной. Соответствующее заявление распространила Береговая охрана США.

Предполагается, что четверо моряков оказались заблокированными в машинном отделении. МИД Южной Кореи также уточнил, что Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

Судно следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили. На борту судна начался пожар, однако сотрудникам Береговой охраны удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды.