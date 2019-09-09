В Британии мать десятерых мальчиков родила девочку

В Великобритании женщина родила девочку после того, как в ее семье появлялись только мальчики: у дамы десять сыновей. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил таблоид The Sun.

Старшему сыну Алексис Брэтт сейчас 17 лет, самому младшему - два года. По словам самой британки, она ожидала, что у нее снова родится мальчик: "Но когда я узнала, что это девочка, нужно было видеть мое лицо", - отметила Брэтт.

По ее словам, она уже давно потеряла всякую надежду на то, что у нее когда-нибудь может родиться дочь. Однако, после рождения долгожданной девочки женщина заявила, что теперь в их семье детей точно вполне достаточно.