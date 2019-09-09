Польша, Румыния и Грузия заявили о непризнании выборов в российском Крыму

Представители ряда стран высказались о выборах в Государственный совет и местные советы, которые прошли в Крыму в воскресенье. МИД Грузии, Латвии, Литвы, Румынии и Польши заявили о непризнании итогов голосования, пишут «Аргументы недели – Крым».

«Грузия подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», – заявили в министерстве иностранных дел Грузии.

Внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы придерживаются аналогичной позиции. Так, глава МИД первой страны Эдгарс Ринкевич написал в Twitter, что государство не признает местные выборы, а также выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Подобный текст опубликован и в соцсетях главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

Высказались по поводу выборов на территории Крыма и в Румынии: «Румыния не признает местные выборы, организованные Российской Федерацией. Сильна поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины».

Незаконными посчитали выборы и в Польше: «Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проводимые в Автономной Республике Крым, включая выборы в так называемый Государственный совет «Республики Крым», так называемое Законодательное собрание города Севастополя, проводимые властями Российской Федерации».

Выборы депутатов Государственного совета Крыма второго созыва и муниципальных органов власти прошла накануне, 8 сентября. По информации Избирательной комиссии РК, по состоянию на 18.00 явка составила 28,28% (418782 проголосовавших). Голосование проходило до 20.00. Всего в выборах в парламент республики участвовали кандидаты от восьми политических партий.