Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России
9 сентября 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Третья мировая война может начаться в Персидском заливе. Такую точку зрения озвучил российский специалист по Ближнему Востоку, полковник в отставке Владимир Онищенко.
Аналитик, ставший собеседником издания News Front, отметил, что обстановка вокруг Ирана была относительно нормальной, пока Соединенные Штаты не вышли из ядерной сделки с Тегераном. По словам Онищенко, в настоящий момент «сдерживает всю ситуацию Европа». Если в Персидском заливе вспыхнет конфликт, он перерастет в глобальный, спрогнозировал эксперт.
Ранее сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором предсказаны негативные последствия для России возможной покупки американцами Гренландии.