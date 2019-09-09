Предполагаемый район начала Третьей мировой вычислил бывший полковник из России

Третья мировая война может начаться в Персидском заливе. Такую точку зрения озвучил российский специалист по Ближнему Востоку, полковник в отставке Владимир Онищенко.

Аналитик, ставший собеседником издания News Front, отметил, что обстановка вокруг Ирана была относительно нормальной, пока Соединенные Штаты не вышли из ядерной сделки с Тегераном. По словам Онищенко, в настоящий момент «сдерживает всю ситуацию Европа». Если в Персидском заливе вспыхнет конфликт, он перерастет в глобальный, спрогнозировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором предсказаны негативные последствия для России возможной покупки американцами Гренландии.