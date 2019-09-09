Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро
9 сентября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
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9 сентября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
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