В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль позитивно оценивает состоявшийся 7 сентября обмен в формате "35 на 35", передает РИА "Новости"

Подчеркивается, что данный шаг является очень важным для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей. Песков также высказался о том, видят ли в Кремле разницу между церемониями встреч граждан в России и на Украине. Пресс-секретарь Путина уточнил, что в этом вопросе в большей мере важна не церемониальность, а проделанная работа, которая предшествовала тому, что случилось.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский встречал освобожденных граждан в аэропорту. Его российский коллега Владимир Путин в свою очередь не прибыл в авиагавань.