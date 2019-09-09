Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Тесс Холлидей - самая популярная в мире модель plus-size, которая весит 155 килограмм, приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Она вышла на подиум в белом платье с черным принтом в виде Sample size, что означает «Такой же размер». Кто-то еще переивает , что белый его будет полнить?

Это одежда бренда "Chromat", который по версии "Vogue" является образцом для подражания, потому что бодипозитивен и вносит разнообразие в мир моды. Разрушая шаблоны, дизайнеры таким образом агитируют человечество за свободу выбора и самовыражения. Но выглядит это скорее как хайп, а не как бодипозитив, и уж точно не как высокая мода.