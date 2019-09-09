Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания покинет Евросоюз, несмотря на попытки британского парламента добиться новой отсрочки по Brexit, передает ТАСС.

Британский премьер убежден, что впоследствии парламентарии поймут, что это мудрое решение, которое базируется на уважении итогов демократического референдума. Борис Джонсон также сообщил, что верит в возможность добиться сделки по Brexit уже к 18 октября.