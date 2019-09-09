Клад XIII века нашли во Франции

Французский фермер на своем участке неподалеку от города Варей, расположенного в департаменте Крез, во время расчистки территории от камней обнаружил клад XIII века с серебряными и медными монетами.

Фермер и его друг наткнулись на металлический шар размером с баскетбольный мяч. Приятели опустили предмет в машинное масло. Через некоторое время он распался на отдельные фрагменты, которые впоследствии оказались монетами разной величины, уточняет радиостанция France Bleu.

В общей сложности клад состоит из 14 тысяч монет, изготовленных из серебра и меди. Интересно, что находка была сделана еще в 2014 году, но фермер решился рассказать о ней только сейчас. Предполагается, что хозяином клада, вероятно, был купец, который часто путешествовал. На эту мысль экспертов навело то, что среди монет встречаются те, которые были в ходу в разных крупных городах Франции в XIII веке.