Лучший ответ Москвы на усиление НАТО на Украине назвал российский военный эксперт

Отечественный военный эксперт Семен Багдасаров обозначил лучший ответ Москвы на усиление позиций Североатлантического альянса на Украине. По данному вопросу аналитик высказался в телевизионном эфире.

Багдасаров констатировал, что Украина в настоящий момент находится под сильным влиянием НАТО. Это является причиной превращения бывшей советской республики во враждебное России государство.

Эксперт отметил, что лучшим ответом Москвы в нынешних условиях была бы смена тактики в отношении Донбасса. В частности, необходимо провести полную интеграцию региона в экономику РФ, заявил Семен Багдасаров, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1».

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные обстреляли в Донбассе красное Знамя Победы.