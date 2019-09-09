Сценарий «полужесткого распада» украинского государства спрогнозировал аналитик

Украинскому государству грозит распад в «полужесткой форме». Соответствующее заявление сделал политический эксперт Ростислав Ищенко.

Аналитик допустил, что условиях усиления финансово-экономического давления со стороны Киева тяготеющие к Польше, Румынии и Венгрии западные регионы Украины начнут «отползать». В этом случае активизируется и юго-восток бывшей советской республики, в частности, против центральной власти выступят Одесса и Харьков, предсказал политолог.

По словам Ищенко, при такой «полужесткой форме» распад государства происходит относительно быстро, но без перестрелок, пишет издание «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что эксперты огласили прогноз о новом Майдане в стране, который она не переживет.