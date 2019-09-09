Трамп предложил поселить на круизных лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 8 сентября, предложил поселить на круизных лайнерах жителей Багамских островов, чьи дома пострадали от урагана.

Американский лидер уже обратился к компаниям, которые владеют круизными лайнерами, с просьбой временно предоставить суда под жилье, передает ТАСС.

В настоящий момент, по информации изданий США, в помощи нуждаются не менее 70 тысяч человек. На Багамских островах в результате мощного урагана было повреждено и полностью разрушено около 13 тысяч зданий. Обширные территории оказались затоплены.